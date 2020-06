A terceira grande contratação que o Chelsea planeja

Os 'blues' já se preparam para a temporada 2020-21. Ainda faltam alguns jogos a serem disputados devido a paralisação do COVID-19, mas a cabeça de Lampard pensa mais a frente.

O Chelsea vai entrar com tudo nesse mercado, fazendo concorrência a outros gigantes. De acordo com France Football' o próximo alvo é Layvin Kurzawa.

O contrato do lateral-esquerdo expira no dia 30 de junho e por isso ele chegaria a custo zero em Stamford Bridge. Assim, Kurzawa seria a terceira grande contratação do Chelsea, com Ziyech já garantido e Werner preste a assinar.