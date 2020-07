A terrível falha de Griezmann em um gol 'feito'

O Barcelona saiu na frente do Real Valladolid em Zorrilla com um gol de Arturo Vidal, que recebeu uma bela assistência de Leo Messi, a 20º do argentino nessa temporada da Liga.

Apenas quatro minutos depois, o Barcelona teve uma clara oportunidade de ampliar o marcador antes da primeira meia hora de jogo, mas não conseguiu de forma inexplicável.

Semedo foi ao ataque e fez um cruzamento rasteira que mais parecia uma assistência, pegando a defesa do Valladolid desarrumada.

O francês recebeu na pequena área, a bola passou pela zaga e sobrou para o 'culé', que estava sozinho no gol sem goleiro e furou de forma bizarra.