A terrível noite de David Luiz

A bola voltou a rolar na Inglaterra, mas o retorno do futebol não poderia ter sido pior para David Luiz e, consequentemente, para o Arsenal.

O time londrino encarou o Manchester City de Pep Guardiola, que contou com uma das piores atuações do zagueiro brasileiro após o 7 a 1 para a Alemanha.

Começando no banco de reservas, David Luiz entrou ainda no primeiro tempo (24 minutos) no lugar de Pablo Marí, tempo suficiente para falhar, cometer pênalti e ser expulso.

Ao final da partida, o brasileiro assumiu a responsabilidade pela dura derrota do Arsenal por 3 a 0.

"Não foi culpa do time, foi culpa minha. Tomei a decisão de jogar. Eu deveria ter tomado uma decisão diferente nos últimos dois meses sobre o meu contrato. Decidir o mais rápido possível sobre isso, mas não tomei essa decisão. Hoje foi culpa minha e estou aqui para assumir", disse o brasileiro.

"Hoje o time foi bem, estava jogando bem até isso acontecer. Não quero dar desculpas, apenas assumir meus erros na partida. Eu adoro o clube, quero ficar. O treinador quer que eu fique, então vamos ver o que vai acontecer", completou.