A torcida do Barça morre de saudades de Suárez

O Atlético de Madrid saiu na frente do Getafe no Wanda Metropolitano graças ao seu indiscutível camisa '9'. Sem um Diego Costa que já fez as malas, Luis Suárez assume o comando.

O uruguaio parece responder ao Barcelona, que o deixou sair quase de graça. Contra os 'azulões', uma cabeçada certeira serviu para colocar o Atleti na frente.

Em jogada ensaiada, Carrasco levantou a bola na área e o 'pistoleiro' desvirou sem chances para Yáñez. Um gol que coloca Suárez na briga pela artilharia do campeonato ao lado de nomes como Gerard Moreno, Iago Aspas e Karim Benzema.