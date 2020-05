A torcida mostra cartazes contra a volta da Bundesliga

Apesar do retorno da Bundesliga ter dado alegrias tanto a clubes, torcedores e jogadores, nem todo mundo ficou satisfeito com a decisão de retomar a competição.

Antes do início da partida entre Colônia e Mainz 05 nesse domingo, vários torcedores mostraram cartazes criticando a retomada do Campeonato Alemão em meio a pandemia do coronavírus.

"Nosso dinheiro é mais importante que a saúde de vocês" ou "Bundesliga a qualquer preço" foram algumas das mensagens que puderam ser vistas na porta do estádio, de acordo com a 'EP'.

A Alemanha tem 170 mil pessoas infectadas e mais de 8 mil mortes decorrentes do COVID-19. O líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, também joga nesse domingo, contra o União Berlim.