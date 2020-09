A carreira de Messi em 20 momentos

São quase incontáveis os momentos importantes da carreira de Lionel Messi. Como a chegada do argentino ao Barcelona completa 20 anos, ​​escolhemos 20 imagens que representam 20 momentos marcantes.

1. A chegada de Messi ao Barcelona

Leo Messi chegou com sua família a Barcelona para fazer um teste em La Masia e entrar nas categorias de base. A história começava em 17 de setembro de 2000.

2. Estreia em amistoso com o Barcelona

16 de novembro de 2003. O Barcelona jogou um amistoso contra o Porto e Rijkaard fez a estreia do argentino, que já recebeu diversos elogios pela atuação. Ele tinha 16 anos e 145 dias de idade.

3. Estreia oficial contra o Espanyol

Quase um ano depois, a estreia oficial chegou. O adversário foi o Espanyol. Entrou no lugar de Deco.

4. Primeiro gol oficial com a camisa do Barça

1 de maio de 2005: Leo Messi, demonstrando habilidade, marcou seu primeiro gol pelo Barcelona ao receber assistência de Ronaldinho. Pouco antes, cancelaram um golaço parecido.

5. Estreia com a Argentina

Em 18 de agosto de 2005, ele jogou sua primeira partida com a Argentina. Estreia amarga marcada por expulsão.

6. Seu primeiro hat-trick, contra o Real Madrid

Pela primeira vez, o argentino marcou três gols em uma partida. Foi contra o Real Madrid em clássico que terminou com placar de 3 a 3.

7. Contra o Getafe, imitou gol de Maradona contra a Inglaterra

Em 18 de abril de 2007, ele entrou para a história por seu gol contra o Getafe na Copa do Rei, deixando uma fila de adversários para trás desde o meio do campo.

8. Vitória por 6 a 2 no Bernabéu com dois gols

Uma das vitórias mais lendárias do Barcelona. Messi liderou um triunfo que já está na história do clube. Aconteceu em 2 de maio de 2009.

9. Marca e ganhe a Liga dos Campeões em Roma contra o United

Apesar de já ter vencido a Champions League em 2006, a que conquistou em 2009 pela equipa inglesa foi a sua primeira conquista continental como protagonista.

10. Quatro gols contra o Arsenal nas quartas da Liga dos Campeões

Exibição para ser lembrada um ano antes da Liga dos Campeões de Wembley. O Barça aniquilou o Arsenal com quatro gols de Messi.

11. Outra Champions conquistada com gol na final

O Manchester United voltou a ser o adversário. Messi foi fundamental na vitória de 2011 com outro gol. Em Wembley, o Barcelona reinou novamente.

12. Superou o recorde de Zarra

Messi tornou-se, em novembro de 2014, o jogador com mais gols na história da do Campeonato Espanhol.

13. Outra Champions League para seu currículo

O Barça conquistou a Champions League de 2015, a quinta de sua história, em Berlim. Leo Messi voltou a ser protagonista.

14. Quinta Bola de Ouro para a estrela argentina

Naquela época, não havia futebolista com mais Bolas de Ouro do que Leo Messi.

15. Pênalti ao estilo Johan Cruyff

Pouco antes da morte do mito holandês, Messi e Suárez prestaram homenagem a Cruyff em cobrança de pênalti.

16. Torna-se o maior artilheiro da história da Argentina

Na Copa América 2016, chegou a 55 gols e superou Batistuta como artilheiro da 'Albiceleste'.

17. Uma comemoração icônica no Bernabéu

Messi, o maior artilheiro da história dos 'Clásicos', brilhou no Santiago Bernabéu com dois gols em uma atuação inesquecível. O Barcelona venceu no último segundo e o argentino chegou a 500 gols pelo Barça. A comemoração exibindo a camisa com seu nome para as arquibancadas já é um episódio de sua biografia.

18. Chega a sexta Bola de Ouro para ser o líder novamente

Cristiano Ronaldo havia ganhado o prêmio em cinco temporadas, mas Lionel voltou a ficar na frente do português em 2019, com a sexta Bola de Ouro.

19. Marca o 700º gol de sua carreira

A lenda ficou ainda mais gigantesca em uma partida pelo Campeonato Espanhol contra o Atlético de Madrid. Messi marcou o 700º gol de sua carreira.

20. Recorde de assistências em uma edição do Espanhol

Messi acumulou inúmeros recordes de gols, mas sempre demontrou seu lado solidário, com passes para gols. Na temporada de 2019-20, terminou o Campeonato Espanhol com 20 assistências, igualando o recorde de Xavi.