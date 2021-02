A incrivelmente triste recomendação de Lahm sobre a homossexualidade

Philipp Lahm, um dos melhores jogadores da história do Bayern de Munique a da Seleção Alemã, publicará em breve um livro autobiográfico intitulado: ‘O jogo: o mundo do futebol’.

Embora ainda não tenha sido lançado, o diário 'Bild' revelou alguns fragmentos do texto onde Lahm aconselha que todos os jogadores homossexuais não se revelem.

"Não aconselho os jogadores a assumirem a sua homossexualidade enquanto ainda jogam. Ainda falta aceitação no mundo do futebol e na sociedade em geral", diz o livro do ex-lateral.

"Nem todas as pessoas têm a mesma maturidade nos estádios onde você irá jogar. Teriam que suportar insultos, quem gosta disso?", reza o texto.