A estreia de Özil: jogou 13 minutos e deu dois passes

Após quase um ano sem entrar em campo, Mesut Özil finalmente deixou o Arsenal no fim de janeiro e assinou contrato com o Fenerbahçe.

Nesta terça-feira, o meia alemão de 32 anos disputou a primeira partida com o clube turco, mas praticamente não fez nada no confronto diante do Hatayspor, pela 23ª rodada do campeonato nacional.

O treinador Erol Bulut optou por deixá-lo entre os reservas, mas o colocou em campo no final do segundo tempo. Com atuação apagada, ele disputou apenas 13 minutos e deixou o gramado após dar apenas dois toques na bola. O Fenerbahçe venceu por 2 a 1 na casa do adversário.

A chegada do jogador contou com uma grande mobilização da torcida e envolveu a 'Campanha Mesutol', com a qual os torcedores poderão dar dinheiro ao clube e, assim, ajudar a pagar seu salário.

O desempenho apagado pode ser explicado de várias formas, como o tempo em que esteve parado e os poucos minutos em que esteve em campo. Ainda é cedo para tratar como frustração, mas o alemão não começou essa experiência turca com o pé direito.