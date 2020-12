A troca com a qual sonha a Inter: Eriksen sai e entra Xhaka!

Christian Eriksen trocou o Tottenham pela Inter com o firme propósito de ser importante. Mas as coisas não correram como esperado. Ele não vem tendo continuidade e sua relação com Conte está cada vez mais fria.

Prova desta relação tensa com o treinador da Inter foi o jogo contra o Bologna. O técnico tirou o jogador aos 91 minutos. Depois disso, Eriksen disse que se sentiu "sozinho".

Portanto, é razoável pensar em sua possível saída de Milão. A imprensa italiana o coloca perto da Premier League, uma competição que ele conhece perfeitamente depois de sua passagem pelos 'spurs'.

O portal 'Tuttosport' diz que a Inter quer Xhaka e que, para o conseguir, pode incluir Eriksen nessa operação. A opção que a Inter pensaria seria a do empréstimo, algo que, segundo este meio, não convence o jogador.

Resta saber o que pode acontecer em janeiro. Enquanto isso, Eriksen não tem escolha a não ser continuar em Milão, confiando na melhora de sua situação.