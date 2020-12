A troca de camisas e o carinhoso abraço entre Messi e Buffon

A Juventus goleou o Barcelona na casa de Leo Messi e fez isso com um doblete de Cristiano Ronaldo. Porém, as duas equipes passaram para a próxima fase da Liga dos Campeões, os italianos como líderes do seu grupo e os catalães na segunda posição.

Deixando de lado o tão esperado abraço entre o argentino e Cristiano Ronaldo, depois do jogo uma das imagens mais icônicas do brilhante embate europeu também foi vista: a troca de camisa entre Gianluigi Buffon e o atacante argentino.

No final do jogo, as câmeras capturaram a forma como os dois jogadores se cumprimentaram, momento em que aproveitaram para tirar a camisa e trocá-la. Depois, eles se deram um abraço caloroso, reconhecendo a grandeza do rival.

Messi não conseguiu vencer Buffon e balançar a rede no confronto europeu. Com 42 anos, o goleiro italiano foi uma verdadeira muralha em cada um dos sete chutes que Leo Messi deu a gol. Sem dúvida, duas lendas vivas do futebol.