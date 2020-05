A troca Semedo-Cancelo volta a aparecer com força

A saída de Nélson Semedo do Barcelona parece um fato. O jogador português chegou ao Camp Nou como uma promessa, mas não conseguiu se tornar um jogador insubstituível, apesar de ter tido oportunidades.

Sua partida agora parece quase obrigatória. Ele é um jogador com um grande mercado e que poderia permitir que os catalães equilibrassem as contas. Além disso, o jogador também quer sair e o Barça tem interesse em João Cancelo. Com isso, todas as partes poderão concordar.

Jorge Mendes, agente dos dois portugueses, é uma figura-chave na racionalização do contrato. O principal problema para o Barcelona, ​​'Mundo Deportivo', apontou, é o alto salário de João Cancelo, que também melhora Semedo no ataque, mas aumentaria as dúvidas na defesa.

Dois aspectos importantes que poderiam prejudicar a operação, mas que no início das negociações foram considerados secundários.

Paralelamente, a entidade do Camp Nou tenta avançar com o Pjanic e Lautaro. A partida de Semedo complicaria as duas contratações, já que o português é uma das moedas mais desejáveis ​​para a Juventus e a Inter. Também para o Manchester City, que valoriza sua projeção e acha que Pep pode tirar o máximo proveito dela.