A UEFA conclui que Coltescu não foi racista ao chamar Webó de "negro"

A UEFA acredita que o árbitro Constantin Coltescu não foi racista ao se referir a Pierre Webó como "negro" na partida da fase de grupos da Champions League entre PSG e o Istanbul Basaksehir. O organismo entende que foi uma expressão inapropriada, mas não racista.

Essa é a conclusão que, em breve, será apresentada pela UEFA, como adiantou o jornalista Ramón Fuentes no diário 'Sport'. Dois meses atrás, a instituição abriu uma investigação para apurar o caso.

Tudo começou quando o quarto árbitro, Coltescu, se referiu a um membro da comissão turca como 'negro', o que resolvou o banco de reservas.

Em protesto, e em uma postura histórica e digna de aplausos os jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir deixaram o campo de jogo e voltaram aos vestiários. A partida foi retomada no dia seguinte, com um novo trio de arbitragem e terminou com a vitória do PSG por 5 a 1.