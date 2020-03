A UEFA quer acabar a temporada em agosto

De acordo com o jornal 'The Times', em informação ecoada por Ramón Fuentes do 'Sport', a UEFA quer terminar a temporada 2019-20 no máximo em agosto e ainda está procurando maneiras de não cancelar as competições.

Esta possibilidade foi vazada por Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, nas suas últimas conferências de imprensa. O objetivo é minimizar ao máximo o impacto brutal da crise do coronavírus na economia do futebol e evitar uma redução na receita da televisão.

Assim, a agência busca reestruturar o calendário e iniciar uma nova temporada com um calendário mais rígido, assim que o efeito da pandemia for conhecido.

O cancelamento desta temporada sem terminar custaria bilhões à UEFA e aos clubes, tanto em competições internacionais quanto em campeonatos nacionais. De acordo com o tablóide britânico, apenas a Premier perderia 838 milhões de euros.

Por outro lado, Michele Uva, vice-presidente da UEFA, confirmou que o tempo para terminar a temporada não é ilimitado e garantiu que cada federação pudesse decidir quando terminaria.

"Cada federação tem liberdade e soberania para decidir seu próprio campeonato e, portanto, poderá definir as datas que considerar e decidir, juntamente com sua respectiva liga profissional, os campeões, as subidas e os rebaixamentos", afirmou.

Além disso, Uva confirmou na semana passada, em uma entrevista ao 'La Repubblica', que a UEFA solicitará a lista das equipes classificadas para as próximas competições continentais, independentemente de as ligas terminarem ou não.

A UEFA, que já alterou os prazos para as datas finais das finais continentais desta temporada e adiou a Eurocopa, manterá os prazos para as mesmas.

Desta forma, o sorteio para a fase final da Liga dos Campeões e da Liga Europa ainda está marcado para o dia 27 de agosto em Mônaco. A fase preliminar da competição está marcada para julho.