UEFA quer competições concluídas até setembro

As ligas, incluindo as grandes (Espanha, Itália, França, Alemanha e Inglaterra), poderão ser concluídas, mas no verão e até mais tarde. É a possibilidade que, de acordo com 'ZDF', foi levantada no último encontro da UEFA com suas 55 federações. O objetivo dos clubes é terminar suas temporadas.

Essa decisão não afetaria apenas as ligas nacionais, mas também a Champions e a Europa League. Da mesma forma, essas competições ocorreriam durante junho, julho, agosto e setembro para garantir que terminem. Para isso, o órgão continental colocou duas medidas em cima da mesa.

Segundo a informação de 'ZDF', a primeira é suspender os jogos das seleções de junho - ainda não é oficial -, e os clubes teriam concordado. Isso deixaria o calendário livre naquele mês para que as equipes possam jogar tanto nas ligas quanto nos campeonatos europeus. A segunda medida não teve consenso.

A ideia era suspender a copa das principais ligas, mas as equipes não concordaram, então isso não será feito. Outro ponto importante é estender os contratos dos jogadores que terminam contratos em junho. O FIFPro, sindicato dos jogadores, respondeu a esse respeito.

A resposta tem dois enfoques. O primeiro é que, caso os contratos com jogadores que terminem em junho sejam prorrogados, essa extensão deve ser para todos e não apenas para aqueles que os clubes desejam manter. O segundo é que eles não têm um posicionamento acertado sobre jogar no Natal, como sugeriu a UEFA, para recuperar dias.

Um ponto em que todos concordaram foi continuar trabalhando à medida que a pandemia evolui. Na mesa, existem opções, como pedir para deixar a temporada das ligas com menos jogos e reduzir as datas da FIFA.