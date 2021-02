A UEFA suspende Onana por doping

O órgão disciplinar da UEFA impôs uma suspensão de 12 meses ao goleiro do Ajax, Andre Onana, por violar as regras de antidoping.

Em um controle de rotina no dia 30 de outubro de 2020, se encontrou a substância furosemida na urina do atleta camaronês de 24 anos. Trata-se de um diurético utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca, hipertensão, entre outros.

A decisão entra em vigor imediatamente e se aplica a todas as atividades futebolísticas, tanto nacionais como internacionais. No entanto, cabe recurso a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Confira o comunicado do Ajax:

Na manhã de 30 de outubro, Onana estava se sentindo mal e quis tomar um comprimido para aliviar o desconforto. Sem saber, no entanto, ele tomou Lasimac, um medicamento que tinha sido prescrito à sua mulher anteriormente. Esta confusão de Onana resultou na medida tomada pela UEFA. O órgão disciplinar admitiu que Onana não tinha intenção de enganar. No entanto, a UEFA acredita que, com base nas regras antidoping, qualquer atleta tem o dever de garantir que nenhuma substância proibida entre no seu corpo.