A última aposta do Real Madrid pode ficar cinco meses sem competir

O meia de 19 anos não conseguiu conter as lágrimas no dia da sua apresentação como novo jogador do Real Madrid. Ele realizou um sonho, mas esse sonho terá que esperar devido à crise de saúde.

Os primeiros passos de Reinier em Madri foram garantidos no Castilla e sob as ordens de Raúl. Neste curto período de tempo, ele só conseguiu apenas três jogos e conseguiu marcar dois gols, de modo que seu início no clube merengue e sua progressão sofreram uma parada repentina.

Reinier pode enfrentar cinco meses sem competir, já que a temporada na Segunda Divisão B terminou e um 'play off' expresso será disputado pelo qual o Real Madrid não conseguiu o seu ingresso. Então, ele não jogará mais uma partida oficial até aproximadamente setembro, se não jogar com o primeiro time. No retorno aos treinos da equipe de Zidane ele era esperado, mas não foi visto.

O jornal 'AS' indicou que Reinier passou nos testes do COVID-19 e ainda está em casa esperando a ligação. No momento, Reinier não sabe o que é uma sessão sob o comando do treinador francês.

A ideia do clube é clara e não há pressa. A equipe analisará as ofertas que surgirem quando o mercado abrir e permitiria que outro time da LaLiga obtivesse o jogador por meio de um empréstimo, para que pudesse obter mais experiência, minutos e conhecer mais de perto o futebol espanhol.

De fato, o portal 'Marca' explicou que essa possível saída do brasileiro foi encerrada no momento em que Reinier assinou seu contrato. Nesse momento, o atacante não sabe o que acontecerá com ele em algumas semanas e permanece em treinamento em casa para perder o menor condicionamento físico possível.