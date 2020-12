A última de Danny Rose: detido por direção perigosa

O Tottenham chegou às semifinais da EFL Cup na noite em que Danny Rose acabou sendo detido pela polícia por dirigir de maneira imprudente. O jogador ainda não jogou com José Mourinho nesta nova temporada.

Conforme noticiado pelo jornal 'The Sun' e repetido pelo 'MD', o zagueiro teve que passar a noite na prisão após dirigir em alta velocidade na rodovia A45 em Northampton.

Danny Rose aparentemente colidiu com o canteiro central da rodovia e seu veículo sofreu alguns danos significativos e até perdeu uma roda com o impacto.

O jogador saiu ileso do acidente e foi submetido a teste do bafômetro, mas deu negativo e foi descartado que dirigisse sob o efeito do álcool.