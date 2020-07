A última de Ibra: "Sou como Benjamin Button; sempre jovem, nunca velho"

Ibrahimovic tem muita personalidade dentro e fora de campo. Aos 38 anos, o sueco já soma dez gols em apenas meia temporada pelo Milan, após marcar duas vezes na vitória sobre a Sampdoria.

O sueco fez história ao ser o primeiro jogador a marcar 50 gols pelos dois clubes de Milão (Inter e Milan). O atacante é o vice-artilheiro do time atrás apenas de Rebic.

"É sempre positivo, sempre bom marcar. Mas eu não sabia que era o gol mais rápido. Espero que possa continuar assim, com força para marcar. Porque no final do jogo eu fico cansado, né?", ironizou o atacante.

"As pessoas dizem que eu estou velho, mas estou apenas aquecendo. Sou como o Benjamin Button, a diferença é que sempre fui jovem, nunca velho", disse Ibra a 'Milan TV'.