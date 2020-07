A última de Vinicius no TikTok: "Real até a morte"

Vinicius está viciado em TikTok. O jogador do Real Madrid deixou algumas pérolas durante o confinamento, o momento ideal para começar na rede social, mas continuou depois de já estar jogando novamente.

O jogador brasileiro é frequente nesta rede que permite o upload de vídeos curtos nos quais você pode fazer piadas, paródias ou até 'lip sync'.

Nesta ocasião, o ponta brasileiro, que não jogou contra o Athletic Bilbao em San Mamés, enviou um vídeo com a mensagem "quando você não conhece a música" e "Real até a morte", que tinha mais de 100.000 curtidas com pouco mais de um dia.

O que está claro é que Vinicius, que já tem 1,6 milhão de seguidores no TikTok, está com tudo na que se tornou a moderna rede social do confinamento.