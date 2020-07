A última pérola do United fez bonito na Premier

O hiato de quase quatro meses na Premier League deixou ótimas atuações no recomeço da competição. Um dos jogadores que está fazendo bonito é Mason Greenwood.

Ele tem apenas 18 anos, mas após a paralisação ele já se estabeleceu como um dos jogadores mais importantes da equipe. Não apenas pelos números, mas também por boas atuações em campo.

No último jogo do Manchester United, contra o Bournemouth, Solskajer colocou Rashford, Greenwood e Martial na parte ofensiva, fazendo com que os três trocassem de posição e deixassem a defesa louca.

Já na partida contra Brighton, Greenwood foi um dos mais destacados. "Ele tem um talento especial, vamos cuidar dele e tentar fazer dele um jogador do mais alto nível. Temos um talento muito especial para saber como aproveitar", disse Solskjaer na época.

Mas ele também teve uma ótima atuação contra o Bournemouth. Ele marcou seu primeiro dobletena Premier League, o segundo com o Manchester United depois do feito contra o AZ Alkmaar.

Nesta temporada, a primeira na equipe principal, Greenwood já marcou 15 gols e se tornou uma das grandes estrelas de um Manchester United que quer jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada.