A última tentativa de segurar Willian

No Chelsea, já estão pensando na próxima temporada. E isso não significa apenas olhar para possíveis alvos no mercado, mas também renovar as peças-chave que podem sair do time.

O contrato de Willian com o Chelsea acabou em 30 de junho, mas, diante do calendário reajustado, a diretoria conseguiram convencê-lo a permanecer até o final da temporada 2019-20.

Segundo 'The Sun', o clube inglês ainda pretende mantê-lo no Stamford Bridge e tem uma nova oferta pronta para o brasileiro. A publicação não detalha a proposta, mas ressalta que será a última.

Enquanto isso, o jogador foi recentemente citado por rumores que apontam o interesse de times como Real Madrid, Manchester United, Arsenal ou Tottenham.