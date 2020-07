A um passo da tríplice Coroa

O Bayern voltou a fazer! O time alemão conquistou o seu segundo título desde que o futebol voltou a ser disputado após a paralisção pela pandemia do coronavírus.

Após vencer o Campeonato Alemão com certa sobra, foi a vez e encarar o Bayer Leverkusen na final da Copa da Alemanha.

O time Hans Flick é um dos mais em forma da Europa, se não o melhor, nesse momento. Uma mescla de jovens como Davies e Coman com a experiência de Neuer e Müller, os gols de Lewandowski e a genialidade de Kimmich no meio de campo.

Bastou a bola rolar para os bávaros comprovarem o seu favoritismo. Porque logo aos 16 minutos, Lewandowski soferu uma falta na entrada da área, Alaba foi para a cobrança e acertou o ângulo de Hradecky.

Cinco minutos depois, outro golpe do Bayern. A defesa do Leverkusen saiu jogando errado, a bola chegou em Kimmich que deu um lindo passe para Gnabry bater cruzado e ampliar o placar.

Com uma vantagem de 2 a 0 antes dos trinta minutos, o Bayern deu uma aliviada e passou controlar o ritmo da partida. O Leverkusen melhorou, mas esbarrou na falta de pontaria absurda dos seus atacantes.

Bailey, o atacante jamaicano do Bayer, recebeu o cruzamento dentro da área, sozinho, mas mandou para fora. Foi a melhor chance do Leverkusen em todo o primeiro tempo.

Na volta do segundo tempo, parece que Peter Bosz deu uma chacoalhada na sua equipe, que voltou mais ligada e criou mais oportunidades, principalmente pelo lado direito do seu ataque.

Mas o grande problema era a falta de ajuste na mira. Aos 57' aconteceu o primeiro de uma sequência de lances bizarros. Diaby partiu com tudo e cruzou na área para Volland, sozinho na marca do pênalti, na cara de Neuer.... e ele furou de forma grotesca!

Justamente na jogada seguinte, Neuer fez o lançamento, Lewandowski dominou na entrada da área com enorme categoria e chutou... Hradecky tenta fazer a defesa e acaba sofrendo um frangaço, que cena medonha.

Mesmo com a confiança no nível do pré-sal e uma certa falta de sorte, o Bayer não desistia. Até que aos 63' conseguiu diminuir. Sven Bender aproveitou a cobrança de escanteio, se antecipou a Alaba e estufou as redes de Neuer.

Nos minutos finais muita coisa aconteceu. Aos 88' o Bayern de Munique chegou ao quarto gol... mais um de Lewandowski que chegou a seis na competição e se tornou o artilheiro isolado. Perisic invadiu a área e rolou para trás, Lewandowski chegou dando um totozinho na bola e encobrindo o goleiro Hradecky.

Já nos acréscimos, a bola tocou na mão de Davies dentro da área, o VAR entraou em ação e apontou a penalidade. Havertz foi para a cobrança e marcou o segundo. Mas não deu nem tempo de comemorar, já que árbitro apitou o final da partida e começou a festa do Bayern, campeão da Copa da Alemanha.

Agora só falta um título para ser conquistado pelo bávaros nessa temporada, a tão sonhanda Champions League.