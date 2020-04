A única camisa que Sterling deseja conseguir

Apenas com as camisas que trocam após cada partida, os jogadores contam com uma coleção de camisa que desperta o interesse de vários colecionadores.

Raheem Sterling, do Manchester City conversou com André Gomes, jogador do Everton, e surgiu o tema das camisas. Nesse momento, o inglês uma confissão.

"Quando me aposentar, espero ter muitas camisas e farei uma sala para expô-las ao lado das taças", começou o atleta do City. "Quando jogamos contra o Barcelona, consegui a de Neymar. Essa foi a primeira que eu pedi. Mas só há uma que eu realmente quero e é a de Leo Messi", concluiu.