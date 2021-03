"A única chance do Barça é se o PSG não aparecer"

O Barça tem uma missão quase impossível pela frente contra o PSG no Parque dos Príncipes. O 4 a 1 da partida de ida torna as coisas muito difíceis para os catalães e nem o histórico 6 a 1 nem outros jogos mais recentes são motivação suficiente para uma equipa que viajou para a capital francesa sem nada a perder.

Enquanto isso, em Barcelona, ​​ficou claro que quem é 'perico' uma vez, é para sempre. Moises Hurtado, ex-jogador do Espanyol, mandou um recado aos catalães com uma mensagem antes do jogo: não há chances de virar.

"A única chance de o Barça vencer é se o PSG não aparecer", disse o ex-jogador do clube espanhol para a 'SER Catalunya', inclusive se atrevendo a mencionar o árbitro na sua conversa.

"Só pode acontecer que o PSG renuncie ou o jogador número 12 seja decisivo. Não vejo nenhuma possibilidade para o Barça, nenhuma", concluiu um ex-jogador que jogou cinco temporadas no Espanyol e agora está aposentado há sete.