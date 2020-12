"A única maneira de frear Benzema é comprá-lo"

O treinador do Granada, Diego Martínez, pediu a sua equipe para ter claras as ideias e tratar de executá-las em campo com personalidade em sua visita ao Real Madrid nessa quarta-feira, "uma das melhores equipes do mundo" e que, além disso, "está em um grande momento".

Martínez disse nessa terça-feira em coletiva de imprensa que "o mais importante é que sua equipe jogue com personalidade e ousadia" no gramado merengue, além de atacar e defender bem para serem competitivos. E acertar bastante.

Questionado sobre como parar o francês Karim Benzema, disse que "a única maneira de freá-lo é comprando-o e tê-lo em sua equipe", já que "faz gols e sabe jogar em equipe, e está em boa fase".

"Gostamos dos desafios e esse é gigante, mas nossa mentalidade é ganhadora, limpa, competitiva. Vamos sempre encarar de frente e enfrentamos cada desafio com a convicção em nossas chances", acrescentou o treinador do Granada, que insistiu em que chegam a Valdebebas fiéis a seus valores.

Ele comentou que, em todo caso, prepararam a visita do Real Madrid assim como o jogo da Copa da semana passada contra o San Juan, "com máxima humildade, máximo respeito e máxima convicção".

O técnico acredita que o Granada leva duas temporadas seguidas fazendo uma liga extraodrinária e que isso tem a ver com ganhar muitas partidas, algo que é difícil, ainda que quando um time consegue, "deixa de ser a zebra e passa a incomodar".

"É preciso levar com naturalidade, é o preço que se paga. É algo tão extraordinário para nossos torcedores, imagine para quem é de fora. Nós construiremos nosso caminho, que é o que nos faz feliz e nos conecta e nos identifica com nossos torcedores", ressaltou Martínez.

Além de lembrar que sua equipe, nessa temporada, ganhou 13 das 23 partidas disputadas, se referiu a Jorge Molina e Roberto Soldado, os mais veteranos do elenco: "Gostaria que todas as equipes do mundo tivessem uns líderes como eles para mostrar aos mais jovens como se vive nesta profissão, são um verdadeiro exemplo e tê-los é um verdadeiro luxo", concluiu.