A única razão pela qual Sancho recusaria o Manchester United

Apesar do fato de que na Inglaterra eles já dão por certo Jadon Sancho ser contratado pelo Manchester United, há uma razão convincente que poderia fazer o jogador dizer não.

E é que, de acordo com informações do 'The Sun', o jogador do Borussia Dortmund não iria para Old Trafford se a presença dos 'red devils' na próxima Liga dos Campeões não estivesse garantida.

A mídia inglesa confirmou que o acordo entre Sancho e Manchester United estava quase completo e que os 'red devils' pagariam ao jogador cerca de 24 milhões de euros por temporada.

No entanto, a notícia de que a Champions League é tão importante para ele alerta o Liverpool e o Chelsea. Se a Premier League terminar com as posições atuais devido ao coronavírus, o Manchester United teria que esperar para ver o que acontece com os vizinhos do Manchester City, sancionados sem competições europeias, mas que recorreu da decisão.

Na ausência de perdão, o United, quinto no momento, ocuparia a vaga do Manchester City e teria a classificação garantida para a competição máxima de clubes. Mas é claro que a preferência de todos é terminar a temporada.

Se no final se jogar o que resta da temporada, os 'red devils' terão que se concentrar o máximo possível para acabar na zona da Champions ou, caso contrário, poderão perder o que poderia ser a contratação mais importante em sua história recente.