A única vantagem de perder Messi

A torcida do Barcelona está vivendo uma das piores semanas das últimas décadas. Leo Messi comunicou por fax o seu desejo de abandonar o Barcelona.

Os 'culés' vão se preparando para não contar com o melhor jogador o mundo e a grande questão é, existe algo positivo nisso?

De certa forma sim. Mesmo que o argentino deixe o clube sem custos, essa será uma bela oportunidade de equilibrar as contas.

A economia feita com menos um ano de contrato de Messi, segundo o 'Marca' está em torno aos 120 milhões. De acordo com a citada fonte, esse valor somado as saídas de Umtiti, Rakitic, Luis Suárez, Arthur e Vidal dariam um alívio de 220 milhões na folha.

Uma boa notícia, principalmente para a diretoria, mas que não poderia apagar o enorme desgosto de não contar mais com o '10'.