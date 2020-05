A vantagem da Lazio para conseguir Luis Suárez

Ele tem 22 anos e chamou a atenção na Serie A e, claro, na LaLiga. Existem vários clubes que amam Luis Suárez na Itália, incluindo a Lazio.

O clube celeste está estudando como convencer o jogador e o Watford, um clube que detém seus direitos e que poderia estar disposto a mantê-lo por sua temporada.

Segundo o 'La Gazzetta dello Sport', a Lazio pode conseguir através de sua agência de representação, já que é o 'You First Sports', que é bem conhecido no clube italiano.

Essa mesma agência é a que leva jogadores como Luis Alberto e a que levou Jony ao Olímpico, para que possa ser a chave para o desembarque de Luis Suarez.

Claro, o que o jovem colombiano quer é continuar se formando no Zaragoza, onde marcou 17 gols em 30 jogos.

"Aqui, eu explodi e gostaria de ficar, mas, no final, temos que chegar a um acordo. Watford quer que eu volte para lá, mas eles não falaram com ninguém. Eu sei que existem várias equipes que perguntaram sobre mim, mas não há nada de concreto. Tudo será decidido no final da temporada", disse ele em 'Golombianos'.