A vantagem do Real Madrid para contratar Camavinga

Camavinga é o jovem da moda na Ligue 1 depois do que fez nesta temporada e que não conseguiu seguir demonstrando devido à decisão de cancelar a temporada diante da pandemia.

No entanto, ele teve tempo suficiente para atrair a atenção de grandes clubes da Europa, entre os quais o Real Madrid se destaca. Obviamente, os espanhóis devem esperar para receber o jovem volante.

'AS' aponta uma vantagem do clube do Santiago Bernabéu na hora de negociar: o bom relacionamento que o técnico Zidane mantém com François-Henri Pinault, filho do proprietário de Rennes.

O mesmo jornal afirma que fontes próximas a Camavinga garantiram que, no momento em que o Real Madrid tentar encerrar a operação, Zidane deverá entrar em contato com François-Henri Pinault para ajudar a chegar a um acordo.

Ambos se conhecem há mais de dez anos e até lançaram juntos uma campanha publicitária.

O atleta de 17 anos já é titular da equipe e soma 36 partidas nesta temporada, com um gol e duas assistências.