A vantagem do Real para contratar Haaland

Ele é o garoto do momento. Por 20 milhões de euros, ele desembarcou no Borussia Dortmund e já cobriu a equipe de gols em todas as competições. São 12 em 11 jogos, alguns dados escandalosos.

Para o jogador de 19 anos, o maior suspiro de um clube por ele vem pelo Real Madrid, que até teria um roteiro para alcançar a assinatura do norueguês no futuro, mas não será em 2020, porque é muito cedo e inviável para o clube por conta da crise de saúde e falta de renda.

O Borussia quer manter sua joia até pelo menos 2022. No momento, o Real Madrid, segundo o 'AS', é o que terá mais vantagens em negociar por alguns motivos sérios.

O primeiro tem a ver com o ótimo relacionamento que o CEO Hans-Joaquim Watzke tem com o presidente Florentino Pérez, a quem ele admira como pessoa e por sua administração.

Por outro lado, Mino Raiola também quer colocar a cabeça no Bernabéu com um jogador de primeira classe e o primeiro pode ser Paul Pogba e o segundo Erling Haaland, cujo contrato termina em 2024.

De acordo com o que a mídia acima mencionada poderia saber, fontes do Borussia Dortmund indicaram que Haaland não partirá antes de 2022 e que não há cláusula de liberação de 75 milhões de euros que o 'Bild' expôs.

De qualquer forma, os contatos estão sempre abertos e há medo de um forte ataque do Real em 2021 ou 2022. Borrusia tentará adiar a partida de Haaland o máximo possível.