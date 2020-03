A venda de duas estrelas que pode dar 120 milhões de euros à Juventus

Nesta segunda-feira o 'CalcioMercato' informou da intenção dos gerentes da Juventus de ganhar dinheiro com duas vendas pendentes, o que poderia encher significativamente os cofres da equipe italiana.

Miralem Pjanic e Adrien Rabiot, dois jogadores com os quais a Juve espera encher seus bolsos com nada mais e nada menos que com 120 milhões de euros.

Miralem Pjanic desembarcou na Juventus de Turim na temporada 2016-17 vindo do Roma e, desde então, jogou um total de 168 jogos, encontrando um gol 22 vezes. Até agora este ano, o meio-campista bósnio participou de 32 jogos oficiais.

Por sua vez, esta é a primeira temporada de Adrien Rabiot em Turim, depois de chegar do Paris Saint-Germain no verão. Desde então, o meia francês teve minutos em 24 jogos, 16 deles como titular.

O campeão italiano espera vender Rabiot por cerca de 40 milhões de euros, um jogador que parece aterrissar no Everton, enquanto a venda de Pjanic seria a mais impressionante, uma quantia com a qual os de Turim melhorarão, sempre de acordo com o meio já mencionado, o elenco para o próximo curso.