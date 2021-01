A verdade sobre a demissão de Tuchel: "Havia tensão com Leonardo"

O PSG começa 2021 com um novo treinador. A era Tuchel já é passado. A partir de agora o comando está nas mãos do argentino Mauricio Pochettino.

Zsolt Löw, auxiliar do já ex-treinador do PSG, revelou como receberam a notícia da demissão do alemão. "Nos disseram no dia 23 de dezembro, depois de vencer o Strasburg por 4 a 0. Leonardo disse que não íamos seguir", disse ao 'Nezmeti Sport'.

"Depois das dificuldades de 2020, os êxitos históricos... nos parecia incompreensível. Acredito que foi uma façanha o que fizemos, superando as lesões e o COVID-19", declarou.

Confessou que a relação do treinador com Leonardo não era das melhores. "Quem acompanhou as notícias sabe que houveram algumas tensões entre eles. O mercado de contratações não foi exatamente o que esperávamos e isso gerou algumas diferenças entre a comissão técnica e a direção. O diretor esportivo não compartilhava as mesmas ideias do treinador. Não posso entrar em detalhes, mas tinham pontos de vista diferentes em várias áreas. Isso fez com que Leonardo escolhesse trabalhar com outro corpo técnico".

"Antes ou depois, o rendimento ia diminuir por essas diferenças. Pensando bem, o melhor era parar, dizer adeus por cima e com a mochila cheia de boas recordações", completou.

Por último, falou sobre o papel de Al-Khelaïfi na decisão. "Temos uma relação muito boa com ele. Aprecia o nosso trabalho e os nossos resultados, mas quando trouxe Leonardo e lhe deu carta branca em relação ao esportivo", concluiu.