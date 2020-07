A versão mais goleadora de Vidal

Aos 33 anos, o chileno Arturo Vidal vive sua temporada mais eficiente. Suas atuações no Campeonato Espanhol somaram 8 gols em 1.663 minutos jogados, o que equivale a um a cada 208 minutos.

Nem mesmo em seus melhores momentos na Juventus o volante conseguiu atingir uma média tão alta. Na temporada 2013-14, marcou 11 gols em 2.441 minutos na Serie A, chegando à média de um a cada 222 minutos, seu recorde até este ano.

Em sua fase na Alemanha, primeiro no Bayer Leverkusen (de 2007 a 2011) e depois no Bayern de Munique (de 2015 a 2018), a melhor média foi de um cada 243 minutos, na temporada 2017-18, com 6 gols em 1.457 minutos disputados.

O recorde alcançado este ano se destaca ainda mais quando comparado à campanha anterior, a primeira como atleta do Barcelona. Ele então marcou três gols em 1.928 minutos. Ou seja, um a cada 643 minutos, sua pior estatística desde 2009-10.

O chileno ainda não balançou as redes pela Liga dos Campeões. Desde que chegou à equipe, no começo de 2018, o jogador não conseguiu marcar em competições continental.

A partir de 8 de agosto, com o retorno das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Napoli, Vidal terá a possibilidade de ajudar o time no principal objetivo e viver esse momento inédito com o gigante catalão.