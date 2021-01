A vez do segundo pelotão

Chegou a vez do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha. Isso quer dizer que o segundo pelotão 'merengue' terá alguns minutos importantes.

A time de Zidane visita nessa quarta-feira o Alcoyano pelos dezesseis avos de final e tudo leva a crer que o treinador dará uma oportunidade aos que não vem jogando. É o momento de tentar convencer o treinador.

É o caso, especialmente de Odegaard, Isco ou Vinicius, jogadores com menos minutos do que o esperado. Pior para o norueguês que muitas vezes nem é visto como opção.

Outros nomes como Odriozola e Militão quase nunca recebem uma oportunidade do treinador. No caso do lateral. nem a ausência de Carvajal fez o francês mudar os seus planos. Por isso, a Copa é uma grande oportunidade.