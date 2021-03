A vingança dos parisienses: fogos de artifício no hotel do Barça!

"A vingança é um prato que se come frio", já dizia o ditado. Pois bem, os torcedores do Paris Saint-Germain souberam esperar e tiraram o sono dos jogadores do Barcelona, literalmente.

No jogo de ida, no Camp Nou, a torcia 'culé' resolveu disparar fogos de artifício durante a madrugada perto do hotel onde os franceses estavam concentrados, como as câmeras do programa 'El Chiringuito' puderam captar.

Já na madrugada dessa quarta-feira foi a vez dos parisienses descontarem lançando fogos de artifício perto do hotel do Barça! Cabe recordar, que a torcida do PSG 'marchou' com faixas de apoio e insultos ao Barcelona no início da semana.