A violenta agressão de Cavani... que não lhe custou nem cartão amarelo!

O Manchester United conseguiu passar pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa em jogo contra o Everton com gols marcados na reta final de uma partida que acabou esquentando.

E isso por conta de um desentendimento entre Yerry Mina e Cavani, já que a rivalidade de ambos na América do Sul alcançou os estádios da Europa. O uruguaio acabou agredindo o zagueiro no meio do campo.

Ele o agarrou pela gola da camisa e Yerry Mina foi para o chão, enquanto o atacante nem mesmo recebeu o cartão amarelo porque o árbitro não o viu e não considerou tal ação.

E poderia até ter sido cartão vermelho. Porém, no campeonato não há VAR e aquela ação entre o zagueiro e o atacante não pôde ser revisto, o que rapidamente foi comentado nas redes sociais.