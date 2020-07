A violenta entrada que deixou um jogador de pernas pro ar

Ao longo do ano, muitas entradas agressivas e perigosas foram vistas e punidas com cartão vermelho... mas a que ocorreu neste fim de semana no Championship foi algo impressionante.

Embora não tenha sido um daqueles lances com a trava das chuteiras que causa lesões na grande maioria das vezes, Robinson chegou muito tarde na disputa com seu rival, que levou a pior e poderia ter piorado ainda mais quando a jogada acabou.

Ludewig saiu em disparada depois de receber o passe de Robinson. Ele acabou sendo levantado do chão e deu uma pirueta.

Muitos esperavam que árbitro punisse a jogada com um cartão vermelho, mas a decisão rendeu apenas um cartão amarelo. Confira abaixo o lance e responde pra gente: foi uma jogada para cartão vermelho?