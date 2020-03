A vitória moral de Haaland... e os 730 milhões do PSG que valeram a pena

Apenas referências são imitadas. E Erling Haaland, um garoto de 19 anos com um sorriso inocente e futebol devastador, foi a do jogo no Parc des Princes. Caras que cobram quantias ultrajantes, o projeto com o talão de cheques do emirado do Catar, não tiveram escolha a não ser comemorar a classificação para as quartas de final da maneira mais infantil possível. Quem foi mais criança, aquele que rio na vitória ou aquele que chorou na derrota.

O gesto de Neymar na comemoração de 1 a 0 não foi espontâneo. Repetiu-se no vestiário, foi feito na grama do Parque dos Princípios em grpo, o clube se gabava disso nas redes sociais. Foi assim que o PSG decidiu comemorar que quatro anos depois não perpetrou o ridículo de ser eliminado nas oitavas da Liga dos Campeões.

Quatro anos depois e 730 milhões depois, tudo foi dito. O emirado do Catar, responsável em última instância pelo aparato comercial que comanda no PSG, não investiu 222 milhões em Neymar para ser o tirano da Ligue 1. Ele não gastou 180 para fazer de Mbappé um mero ídolo local. Ele não construiu um castelo de ouro com salários de luxo em Paris para celebrar a Copa da França ou a Liga. Nasser Al-Khelaïfi estava à frente do clube com a missão de tornar o PSG campeão da Champions a médio prazo. Ele está lá desde 2011 e seus projetos não passaram para as quartas de final.

O que deveria ter sido um dia no escritório, eliminando o Borussia Dortmund, custou muito mais do que o esperado. E a libertação foi confundida com zombaria. Focado em um Haaland que viu como Mbappé e Neymar, caras idolatrados, perderam a forma.

O norueguês cometeu o 'pecado' de comemorar o 2 a 1 do Dortmund com uma celebração zen, na posição de lótus. Algo que já havia se popularizado em Salzburgo, não foi nada provocado pelo PSG. Foi assim que saiu de campo o craque, carregando o time nas costas para fazê-lo sonhar em eliminar um dos favoritos.

Resta ver como será sua comemoração no próximo gol que ele marcar. Ele tem a opção de demonstrar elegância ou de responder à infantilidade do Parque de los Príncipes.

Mas se alguns dos melhores jogadores do mundo, se muitos dos salários mais incomparáveis ​​do mundo do futebol focarem sua celebração imitando-o, Haaland já ganhou muito. Em Paris, ele foi promovido de um tipo com um 'hype' para um ícone.