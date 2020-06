A volta de Ángel Correa não altera os planos de Simeone

Há dois dias da volta do Atlético de Madrid na partida contra o Athletic Bilbao em San Mamés, Diego Simeone, técnico da equipe do Atlético, insistiu em sua ideia dos onze iniciais de toda a semana. Ele tentou novamente com Yannick Carrasco na ala esquerda e Marcos Llorente na frente. Vitolo e Felipe Monteiro, que se exercitaram à margem, não estavam na sessão. Sime Vrsaljko, uma baixa de longo prazo, não estava presente na sessão.