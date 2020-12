A volta de Diego Costa pode estar próxima

Diego Costa, contra o Barcelona na 10ª rodada da LaLiga, acabou disputando apenas 17 minutos em um jogo que terminou com a vitória para Simeone. Essa foi a última partida na qual esteve em campo após sofrer uma trombose.

Desde então ele esteve fora do campo, mas Cholo parece que poderá contar com hispano-brasileiro mais cedo do que imaginava.

Assim como mostrou o portal 'SER', o Atlético de Madrid não descarta que Costa possa reaparecer neste mês de dezembro, antes de acabar o ano. E fala de duas datas: dia 22 contra a Real Sociedad e no dia 30 contra o Getafe.

O que está claro é que o atacante perderá os jogos vitais contra o RB Salzburg na Liga dos Campeões e contra o Real Madrid na LaLiga, além da estreia dos 'colchoneros' na Copa del Rey.