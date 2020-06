Thuram: a voz de uma geração e do Mönchengladbach

Ele é um dos homens que voltou em melhor forma de toda a Bundesliga e, por sua vez, uma das vozes de toda uma geração. Marcus Thuram enfrentou a possibilidade de uma sanção, que não ocorrerá, por protestar contra o racismo.

Thuram, no jogo da rodada anterior, fez um gesto anteriormente feito por Kaepernick, um jogador da NFL, no qual se ajoelhou para mostrar sua rejeição ao racismo sistêmico nos Estados Unidos.

O jogador do Borussia Mönchengladbach fez isso para denunciar o assassinato de George Floyd nas mãos de um policial de Minneapolis, que ajoelho no pescoço de George e não o deixou respirar.

Thuram, juntamente com McKennie, Sancho e Achraf, levantou a voz nos jogos da Bundesliga. Finalmente, e após vários dias de debate, a Federação Alemã não sancionará nenhum dos jogadores por lutar contra o racismo.

Mas não é apenas por seu discurso que Thuram é importante. Mas também se tornou a principal arma do 'Gladbach para lutar por um lugar na próxima Liga dos Campeões.

Thuram já marcou quatro gols e ameaça o Freiburg nesta sexta-feira. O atacante marcou contra o Eintracht Frankfurt conquistando com uma vitória; no Bayer Leverkusen, saiu com derrota; e um doblete contra a Union Berlin, saindo com vitória.