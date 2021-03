Abel Braga diz que Internacional teve o título tirado na "mão grande"

O Internacional brigou pelo título brasileiro literalmente até o último minuto. Por uma bola, o jejum de 41 anos não foi quebrado. Apesar disso, o Colorado chegou até onde poucos acreditavam e um dos principais responsáveis por isso foi o ídolo Abel Braga.

Na primeira entrevista desde que saiu do Internacional, Abel, no entanto, colocou a conta na arbitragem.

"Foi uma pena, porque o Inter é um clube gigante, que passou por históricos inacreditáveis e que tem seu título tirado na "mão grande". Não dá pra entender como um clube é desfavorecido desta maneira. O torcedor me falava isso, de que estava muito convicto. Então é óbvio que causa uma frustração grande. Porque, no fundo, nós trabalhamos para estes torcedores", disse ao jornal "Zero Hora".

O treinador também lamentou o lance da expulsão de Rodinei, na penúltima rodada, diante do Flamengo, no Maracanã.

"Neste penúltimo jogo, contra o Flamengo, tivemos a expulsão do Rodinei. Mesmo com um a menos, vimos o brilhantismo dos atletas. Aquilo era nossa estratégia. A gente sabia que, no segundo tempo, eles cansariam, mas aí veio o lance e aquela atitude ridícula do VAR logo aos dois minutos. A gente viu que já seria muito complicado. É muita sacanagem, não dá pra explicar".

Sem clube desde que saiu do Internacional, Abel Braga confirmou que recebeu convites para comandar clubes nos Emirados Árabes, mas ainda não definiu os próximos passos na carreira.

"Eu tive alguns convites nos Emirados Árabes, porém não fico preocupado em pensar no amanhã. Minha vida sempre foi assim, com as coisas acontecendo de forma surpreendente, como minha volta ao Inter, por exemplo. Estou bem comigo mesmo, e isto é o mais importante".