Abel no Internacional: relembre todas as passagens

Depois do pedido de demissão de Eduardo Coudet, - no mesmo dia em que Domenèc Torrent foi mandado embora do Flamengo - o Internacional já tem um novo - velho - técnico. Abel Braga foi escolhido como o substituto do argentino, e vai fazer sua quinta passagem pelo clube gaúcho.

Em 2020, Abel chegou a treinar o Vasco no Campeonato Brasileiro , mas deixou a equipe em março e, desde então, está sem clube. Agora, o Inter volta a recorrer a seu velho conhecido.

Abel já treinou o Colorado em outras quatro oportunidades e tem um passado bastante marcado na equipe, seja pelo lado bom ou ruim. Desde a derrota na semifinal da Libertadores em sua primeira passagem, até o vitorioso anos de 2006.

1988-89

A primeira passagem de Abel pelo Inter ficou marcada pela derrota para o Olimpia (PAR), por 3x2, que culminou na eliminação do Colorado na semifinal da Libertadores daquele ano. O treinador foi bastante criticado pela eliminação e pela postura em momentos decisivos. Mas esta foi apenas a primeira passagem dele pelo clube, além de ser bem o início de sua carreira como técnico.

1995

A segunda passagem de Abel pelo Inter foi menos marcante. Sem grandes cenas memoráveis, o treinador ganhou nove dos 23 jogos disputados, além de oito empates e seis derrotas.

2006

A terceira passagem de Abel no Inter foi sua redenção e marcou sua passagem mais vitoriosa por um clube. Depois de um começo com eliminação para o rival Grêmio no Campeonato Gaúcho, Abel foi bancado pela diretoria, e o resultado veio. Com ele, o Inter ganhou seu primeiro título da Libertadores.

"O destino colocou outra vez a possibilidade de ganhar a Libertadores na minha frente e dessa vez venci", disse após a conquista, se dizendo um novo homem depois da derrota de 1989.

Mas as conquistas não pararam por aí. Além do título da América, Abel e sua equipe ainda foram campeões do Mundial de Clubes, com uma vitória em cima do Barcelona, de Iniesta e Ronaldinho Gaúcho.

Além disso, ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do São Paulo, que conquistava seu quarto título. No ano seguinte, porém, não conseguiu repetir o sucesso e os bons resultados - não passou da primeira fase no Gaúcho e sequer chegou às oitavas-de-final na Libertadores - e acabou demitido do cargo.

2014

Anos mais tarde, voltou ao Inter, e logo conquistou seu segundo título estadual, justamente em cima do rival Grêmio. Apesar de ter levado o clube à Libertadores depois de três anos, não foi bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana e acabou não tendo o contrato renovado.

Nesta passagem, Abel completou 300 jogos à frente do Inter e saiu como o segundo treinador com mais partidas pelo Colorado.

Desempenho em Grenais

Um dos poucos pontos em que Coudet deixou a desejar no Inter foi o desempenho em clássicos contra o Grêmio - foram dois empates e três derrotas. Enquanto isso, o histórico de Abel contra o rival é o seguinte:

- 17 jogos

- 4 vitórias

- 8 empates

- 5 derrotas

- 16 gols a favor

- 16 gols contra