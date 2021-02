Abel Braga trava sondagem dos Emirados Árabes à espera de Inter ou… São Paulo

Favorito para ser o campeão do Brasileirão com o Internacional, Abel Braga foi alvo na semana passada de uma forte sondagem do Al-Nasr, dos Emirados Árabes. As conversas não avançaram porque o treinador, segundo a 'Goal' apurou, tem o desejo de permanecer no Brasil.

Apesar de o clube gaúcho alimentar há semanas um acerto muito bem encaminhado com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que, inclusive, já deixou o Independiente Del Valle, do Equador, Abel notou que o cenário no Beira-Rio pode ainda mudar e, com isso, ter o contrato renovado.

Nos bastidores, o veterano treinador, de 68 anos, também ouviu que está bem cotado no São Paulo, que caminha para demitir Fernando Diniz. A possibilidade de trabalhar na capital paulista agrada bastante – nunca dirigiu um dos quatro grandes do Estado.

Curiosamente, Ramírez, que aguarda para substituir Abel no Colorado logo após o Brasileirão, é outro treinador que tem ganhado cada vez mais força nos corredores do clube do Morumbi.

Contratado pelo Internacional para suprir a surpreendente saída do argentino Eduardo Coudet, que rumou em novembro para o Celta de Vigo, da Espanha, Abel Braga, vale lembrar, chegou tendo assinado um vínculo curto, válido até 24 de fevereiro de 2021.

Al-Nasr no mercado

Velho conhecido do futebol nos Emirados Árabes, tendo trabalhado em duas oportunidades no Al Jazira, Abel Braga não é o único nome de peso na mira do Al-Nasr. O clube de Dubai também está de olho no português Vítor Pereira, que recentemente deixou o Shanghai SIPG, da China.