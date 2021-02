VÍDEO: Abel fala como o Palmeiras irá tratar o início do Campeonato Paulista

Com gol de Jonathan, o Coritiba conseguiu três pontos no jogo atrasado da 35ª rodada do Brasileirão ao derrotar o Palmeiras. Confira no vídeo acima as palavras do técnico Abel Ferreira, projetou o início do Campeonato Paulista.

Com vaga garantida na Libertadores por ser o atual campeão, é o sexto colocado, soma 56 pontos e aguarda as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio.