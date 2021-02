Abel Ferreira analisa performance do Palmeiras contra o Al-Ahly

O Palmeiras encerrou a sua participação no Mundial de Clubes da FIFA com uma derrota nos pênaltis para o Al-Ahly do Egito e acabou na quarta posição do torneio.

Ao final da partida, o treinador alviverde, Abel Ferreira falou sobre a atuação da sua equipe. Ele destacou o gramado do estádio e apontou que o Palmeiras foi "ligeiramente superior" na partida.

"Foi um jogo equilibrado, como se esperava. Nós entramos um pouco a falhar passes, o gramado é completamente diferente do Brasil. A velocidade da bola é totalmente diferente. No começo, tivemos alguns passes que devíamos acertar, com a posse a gente ganha confiança. Depois acalmamos, fizemos nosso jogo, criamos nossas chances", analisou.

"É jogo de não ter muita chance. No segundo tempo, fomos melhores. Contra o Tigres, disse aqui com humildade que no geral eles foram ligeiramente melhores, hoje digo o contrário, acho que nos 90 minutos fomos ligeiramente melhores. Poderíamos, com mais calma, ter feito o gol. Em pênaltis, não gosto muito de falar em loteria, falo em calma, competência de quem bate e de quem defende", completou.

Confira no vídeo acima o que disse Abel Ferreira!