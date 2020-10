Abel Ferreira desconversa sobre saída do PAOK: "não assinei nada"

Apesar de parte da imprensa garantir que Abel Ferreira será o próximo técnico do Palmeiras, o português desconversou sobre uma possível saída do clube grego após a partida contra o Granada.

"Não sei, vamos ver. O jogo acabou agora, sou treinador do PAOK. Não sou eu que tenho que falar sobre isso. Tenho contrato com o PAOK. Não assinei nada, o jogo acabou agora. Não sou eu que tenho que falar sobre nada", disse o treinador.

Aos 41 anos, Abel Ferreira tem vínculo até junho de 2022 com o PAOK e é a opção desejada pela diretoria paulista após demitir Vanderlei Luxemburgo e analisar outros dois portugueses: Bruno Lage e Rui Vitória.

O portal 'Goal' afirma desde essa quinta-feira que o treinador português disse "sim" ao Verdão, que deverá fazer o anúncio oficial nas próximas horas. Confira no vídeo acima o depoimento do técnico após o empate com o Granada pela Liga Europa.