Abel Ferreira e a comparação com portugueses no Brasil: "cada treinador segue suas ideias"

A poucas horas de ser apresentado como novo treinador do Palmeiras, Abel Ferreira se despediu de Portugal neste domingo (1º), quando embarcou para o Brasil para seguir os passos de outros compatriotas que buscam ou buscaram sucesso no futebol daqui. As comparações, no entanto, ficam por aí, em sua opinião.

Falando a repórteres no Aeroporto do Porto, o profissional deixou claro que seu trabalho pode ter pontos em comum – e também distintos – com o de nomes como Jorge Jesus, ex-Flamengo, e Ricardo Sá Pinto, atual comandante do Vasco.

“Sabemos do que são capazes os treinadores portugueses, compartilhamos o conhecimento para que cada um também possa acrescentar alguma coisa. Mas depois, dentro de campo, cada um segue suas ideias, seus princípios. E é isso que vou procurar fazer”, disse.

E, ao que parece, esse compartilhar foi menos importante na escolha pelo Palmeiras do que as conversas com profissionais brasileiros que marcaram sua carreira, dentro e fora das quatro linhas.

“Por incrível que pareça, falei mais com brasileiros do que portugueses. Paulo Autuori foi o técnico que promoveu minha estreia na Primeira Liga. O treinador que me levou à seleção portuguesa (para testes) foi o (Luiz Felipe) Scolari, tive um contato com o Guto Ferreira e o Thiago Larghi, que foram ao Braga fazer um estágio”, prosseguiu. "Tenho uma grande relação com brasileiros, então existe essa curiosidade".

Com sua apresentação marcada para esta segunda-feira, 2, Abel não se aprofundou muito sobre as expectativas e planos para o Verdão. Mas deixou claro o quanto a contribuição dos atletas foi, e seguirá sendo importante, para o sucesso do time.

“Minha carreira tem avançado graças a muito trabalho, junto à comissão técnica. Claro, não há grandes jogadores sem grandes treinadores, e você chega aonde os seus jogadores querem. Se passei por todos estas etapas, foi porque contei com grandes jogadores", falou o gajo.

Nessa segunda-feira (2), o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Allianz Parque, às 17h (de Brasília). Abel estará no estádio para assistir ao jogo, mas ainda não comandará a equipe. Andrey 'Cebola' Lopes, que já até ganhou uma brincadeira com o 'cebolismo', será o técnico à beira do campo.