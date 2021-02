Abel Ferreira fala do clássico contra o São Paulo e reclama do calendário

O Palmeiras entrou em campo nessa quarta-feira em um duelo contra o Coritiba no Couto Pereira. A partida era válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e os donos da casa levaram a melhor.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira é o 6º com 56 pontos. Ao final da partida, o treinador projetou o clássico dessa sexta-feira contra o São Paulo e criticou o calendário do futebol brasileiro.

"Sabemos que é um jogo diferente. Enquanto treinador, a partir do momento que ficamos fora por várias razões, de fato o calendário era extremamente apertado para sermos competitivos no Brasileirão. Nossa programação não tem que ser feita jogo a jogo, mas naquilo que é presente e futuro, a Copa. Todos os jogos servem de preparação e avaliação de todos, eu e jogadores. Sabemos que é um jogo diferente e especial", disse o treinador.

"Jogamos, recuperam e no terceiro dia jogam outra vez. Isso não existe em lugar nenhum, só no Brasil. As pessoas que têm que tomar conta dos jogos tem que ter coragem para tomar decisões, é para bem do futebol brasileiro. Tudo o que eu falo, não sou perfeito, tudo o que falo tenho a intenção de não criticar, é intenção dentro daquilo para ajudar o futebol brasileiro com minhas opiniões. Não tenho capacidade de decidir e tomar decisões. Não sou o único treinador do futebol brasileiro a reclamar disso", completou.

Confira no vídeo acima o que disse o técnico do Palmeiras!