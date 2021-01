Abel Ferreira faz ligação e convida palmeirenses para final da Libertadores

Em grande temporada, os palmeirenses aguardam ansiosamente até o próximo sábado (30) para o jogo mais importante dos últimos tempos: a final da Libertadores contra o Santos no Macaranã.

Apesar da pandemia, o estádio terá a presença de um número extra de pessoas, submetidas ao protocolo de saúde para minimizar as chances de contágio. A Conmebol enviou 150 credenciais para os dois clubes finalistas. Onze sócio-torcedores do Palmeiras poderão assistir 'in loco'.

O clube paulista explicou como os privilegiados foram escolhidos: "os critérios para a seleção dos sócios foram assiduidade nos jogos do Palmeiras, tempo de contribuição com o Avanti, além do esforço para manter a mensalidade em dia".

Além do prêmio, esses torcedores foram convidados de uma forma especial, com uma ligação de vídeo feita pelo treinador Abel Ferreira - confira no vídeo acima.